Meteoroloji alarm verdi! 23 Temmuz 2026 Perşembe Günü bu 26 ilde aşırı sıcaklar etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son veriler doğrultusunda yurt genelinde hava durumu tablosu netleşti.
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Yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin genelinde hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi. Yayınlanan son raporda, sıcaklık artışıyla birlikte özellikle bazı illerde aşırı sıcak havanın etkili olacağı vurgulandı.
23 TEMMUZ PERŞEMBE GÜNÜ ÇOK SICAK OLMASI BEKLENEN 26 İL
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 23 Temmuz 2026 Perşembe günü için aşırı sıcak konusunda hava durumu raporu yayınladığı 26 şehir şu şekilde sıralandı:
Iğdır
Şırnak
Siirt
Muş
Bingöl
Diyarbakır
Mardin
Batman
Şanlıurfa
Elazığ
Tunceli
Erzincan
Malatya
Adıyaman
Gaziantep
Kilis
Kahramanmaraş
Osmaniye
Adana
Antalya
Burdur
Denizli
Muğla
Aydın
İzmir
Manisa