Meteoroloji alarm verdi! 23 Temmuz 2026 Perşembe Günü bu 26 ilde aşırı sıcaklar etkili olacak

Yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin genelinde hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi. Yayınlanan son raporda, sıcaklık artışıyla birlikte özellikle bazı illerde aşırı sıcak havanın etkili olacağı vurgulandı.

23 TEMMUZ PERŞEMBE GÜNÜ ÇOK SICAK OLMASI BEKLENEN 26 İL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 23 Temmuz 2026 Perşembe günü için aşırı sıcak konusunda hava durumu raporu yayınladığı 26 şehir şu şekilde sıralandı:

Iğdır

Şırnak

Siirt

Muş

Bingöl

Diyarbakır

Mardin

Batman

Şanlıurfa

Elazığ

Tunceli

Erzincan

Malatya

Adıyaman

Gaziantep

Kilis

Kahramanmaraş

Osmaniye

Adana

Antalya

Burdur

Denizli

Muğla

Aydın

İzmir

Manisa