Meteoroloji alarm verdi: 81 ilde yağış, 19 ilde sarı kodlu uyarı! İşte 18 Şubat hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Şubat 2026 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye genelinde yağışlı bir sistem etkili olurken, aralarında Ankara ve Antalya'nın da bulunduğu 19 il için sarı kodlu alarm verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Burdur, Denizli, Hatay, Isparta, Mersin, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Sivas, Aksaray, Karaman ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve batı kıyılarında gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.
Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, zamanla Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Toroslar Mevkii'nde ise yağışların karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görüleceği öngörülüyor.
İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Orta ve Doğu Akdeniz ile Bitlis çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Özellikle Adana'nın kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinde yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi ve kar erimesi riski bulunuyor. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da ise toz taşınımı görülecek.
Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde yağışla birlikte azalacağı, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu dışındaki bölgelerde rüzgarın yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-75 km/saat) şeklinde eseceği öngörülüyor.
MARMARA
Marmara Bölgesi genelinde çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Trakya Kesimi'nde karla karışık yağmur, yükseklerde kar yağışı görülecek. Bölge genelinde rüzgarın kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Çanakkale: 9°C, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Edirne: 7°C, Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
İstanbul: 9°C, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Kocaeli: 12°C, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Ege Bölgesi'nde ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Kıyı kesimlerde rüzgarın kuzeybatıdan fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar: 8°C, Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
Aydın: 12°C, Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İzmir: 13°C, Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Muğla: 9°C, Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Akdeniz Bölgesi genelinde çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde ise zamanla karla karışık yağmur ve kar görülecek. Isparta ve Burdur dışındaki yerlerde yağışların yer yer kuvvetli olması, Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş'ın batısında ise çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek.
Adana: 17°C, Yer yer kuvvetli sağanak, kuzey çevrelerinde şiddetli yağış, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar
Antalya: 17°C, Doğusunda yer yer kuvvetli sağanak, yükseklerde karla karışık yağmur
Hatay: 15°C, Yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Isparta: 11°C, Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
İç Anadolu Bölgesi'nde güney kesimlerde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Rüzgar güneyli yönlerden yer yer fırtına (40-75 km/saat) şeklinde esecek.
Ankara: 10°C, Yağmur ve sağanak, kuzey çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Eskişehir: 11°C, Yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Konya: 11°C, Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Sivas: 11°C, Yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı
KARADENİZ
Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar (40-70 km/saat) ile birlikte yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise iç kesimlerde fırtına (40-75 km/saat) ve yükseklerde çığ riski bulunuyor.
Bolu: 10°C, Yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Düzce: 13°C, Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Sinop: 17°C, Yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar
Zonguldak: 13°C, Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Amasya: 13°C, Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Rize: 19°C, Akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
Samsun: 19°C, Aralıklı sağanak yağışlı
Trabzon: 20°C, Akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU
Doğu Anadolu'nun batısı ile Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış geçişleri görülecek. Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur, kuzey ve doğuda ise karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Buzlanma, don ve çığ riskine karşı uyarı yapıldı. Güneydoğu Anadolu'da ise batı kesimlerde kuvvetli yağış ve bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
Erzurum: 6°C, Aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Kars: 4°C, Aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Malatya: 12°C, Yağmur ve sağanak, yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu
Van: 10°C, Akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Diyarbakır: 15°C, Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Gaziantep: 11°C, Yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
Siirt: 17°C, Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Şanlıurfa: 16°C, Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı