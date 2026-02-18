Meteoroloji alarm verdi: 81 ilde yağış, 19 ilde sarı kodlu uyarı! İşte 18 Şubat hava durumu

AKDENİZ

Akdeniz Bölgesi genelinde çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde ise zamanla karla karışık yağmur ve kar görülecek. Isparta ve Burdur dışındaki yerlerde yağışların yer yer kuvvetli olması, Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş'ın batısında ise çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek.

Adana: 17°C, Yer yer kuvvetli sağanak, kuzey çevrelerinde şiddetli yağış, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar

Antalya: 17°C, Doğusunda yer yer kuvvetli sağanak, yükseklerde karla karışık yağmur

Hatay: 15°C, Yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Isparta: 11°C, Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı