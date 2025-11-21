Meteoroloji alarm verdi! Bu bölgelerde fırtına ve sağanak uyarısı yapıldı

Daha kritik bir uyarı ise Trakya bölgesi için yapıldı: Rüzgarın bu kesimde yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/ saat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Bu kuvvetli rüzgar ve fırtına beklentisi sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.