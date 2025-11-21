Meteoroloji alarm verdi! Bu bölgelerde fırtına ve sağanak uyarısı yapıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 21 Kasım 2025 tarihli tahmini raporu yayınlandı. İşte il il hava tahminleri...
MGM'den edinilen bilgilere göre, ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek ve önemli bir değişim öngörülmüyor.
Ancak rüzgarın durumu dikkat çekiyor. Genel olarak güney yönlerden, Güneydoğu Anadolu'da ise Kuzey yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlü rüzgârların kuvvetli (40-60 km/saat) olması bekleniyor.
Daha kritik bir uyarı ise Trakya bölgesi için yapıldı: Rüzgarın bu kesimde yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/ saat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Bu kuvvetli rüzgar ve fırtına beklentisi sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Yurdun kuzey, iç ve batı bölgelerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havaya sahip olacağı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Gece saatlerinde Güney Ege kıyıları ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel sağanak yağışların görüleceği öngörülüyor.
Sabah ve gece vakitlerinde ise Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yoğunlaşacak şekilde pus ve yer yer sis hadiselerinin yaşanması bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gün geçirecek olan Marmara Bölgesi'nde, gece saatlerinde Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Bölgenin batı kesimlerinde rüzgârın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Trakya'da ise kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.
BURSA: Parçalı bulutlu, 24°C
ÇANAKKALE: Parçalı ve çok bulutlu, 22°C
İSTANBUL: Parçalı bulutlu, 21°C
KIRKLARELİ: Parçalı ve çok bulutlu, 21°C
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak; gece saatlerinde Güney Ege kıyıları yerel sağanak yağışlı geçecek. Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR: Parçalı, yer yer çok bulutlu, 20°C
DENİZLİ: Parçalı, yer yer çok bulutlu, 24°C
İZMİR: Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kıyıları yerel sağanak yağışlı, 25°C
MANİSA: Parçalı, yer yer çok bulutlu, 24°C
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yer yer çok bulutlu olacak.
ADANA: Parçalı ve az bulutlu, 29°C
ANTALYA: Parçalı, yer yer çok bulutlu, 27°C
HATAY: Parçalı ve az bulutlu, 23°C
ISPARTA: Parçalı, yer yer çok bulutlu, 20°C
İÇ ANADOLU
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülüyor.
ANKARA: Parçalı ve az bulutlu, 19°C
ESKİŞEHİR: Parçalı ve az bulutlu, 18°C
KAYSERİ: Parçalı ve az bulutlu, 18°C
KONYA: Parçalı ve az bulutlu, 20°C
KARADENİZ
Batı, Orta ve Doğu Karadeniz bölgeleri parçalı bulutlu geçecek.
BOLU: Parçalı bulutlu, 19°C
DÜZCE: Parçalı bulutlu, 23°C
SİNOP: Parçalı bulutlu, 24°C
ZONGULDAK: Parçalı bulutlu, 22°C
AMASYA: Parçalı bulutlu, 20°C
RİZE: Parçalı bulutlu, 20°C
SAMSUN: Parçalı bulutlu, 24°C
TRABZON: Parçalı bulutlu, 20°C
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM: Parçalı ve az bulutlu, 2°C
KARS: Parçalı ve az bulutlu, 13°C
MALATYA: Parçalı ve az bulutlu, 12°C
VAN: Parçalı ve az bulutlu, 13°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR: Parçalı ve az bulutlu, 18°C
GAZİANTEP: Parçalı ve az bulutlu, 21°C
MARDİN: Parçalı ve az bulutlu, 20°C
SİİRT: Parçalı ve az bulutlu, 18°C