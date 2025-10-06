Meteoroloji alarm verdi: Marmara ve Ege’de sağanak ve hortum riski!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege’de kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Aydın ve İzmir’de çok kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji alarm verdi: Marmara ve Ege'de sağanak ve hortum riski!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Edirne, Çanakkale ve Kırklareli'nin batı kesimlerinde başlayacak yağışların, yarın Marmara Bölgesi genelinde kuvvetli, Çanakkale ve Balıkesir’in batısında ise çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Ege Bölgesi için de uyarı yapıldı. Yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren bölge genelinde yağışların kuvvetli, Muğla, Aydın kıyıları ile İzmir’in kuzey ve güney ilçelerinde ise çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu ve kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

