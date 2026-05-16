Meteoroloji alarm verdi: Sağanak, fırtına ve gök gürültüsü Türkiye’yi esir alacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son değerlendirmelerini paylaştı. Ülke genelinde bulutlu bir hava beklenirken, çok sayıda bölgede sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkisini gösterecek. İşte bölge bölge 16 Mayıs hava durumu raporu...
Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir sistem hakim oluyor. Yağış haritasına göre Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor. Yağış dalgası bu bölgelerle sınırlı kalmayarak Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana ve Hatay çevrelerini de içine alıyor.
SICAKLIKLAR BİRDEN ARTACAK
Yağışlı sisteme rağmen termometreler bazı alanlarda yükselişe geçiyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece arasında artacağı tahmin ediliyor. Ülkenin geri kalan diğer yerlerinde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olması beklenmiyor.
Rüzgar hareketleri bölgelere göre yön değiştirerek devam ediyor. Batı kesimlerde güneyli, doğu kesimlerde ise kuzeyli yönlerden esen rüzgarın hafif, ara sıra orta kuvvette olacağı öngörülüyor. Marmara'nın güneybatısında ise rüzgar şiddetini artıracak. Bu kesimde rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşıp kuvvetli şekilde esmesi bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Adana ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile gece saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
BURDUR °C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
KONYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde bölgenin batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin (2000 metre) karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ARTVİN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya hariç) yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinin (2000 metre) karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
KARS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DENİZLERDE HAVA
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerine kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6, kuzeyi 5 ila 7, yer yer 8; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerine kadar güneyi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, gece saatlerine kadar 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerine kadar güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.