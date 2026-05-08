Meteoroloji alarm verdi! Sağanak ve gök gürültüsü o illeri vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Mayıs Cuma güncel hava durumu raporunu yayınladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Meteoroloji alarm verdi! Sağanak ve gök gürültüsü o illeri vuracak - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

1 18
Meteoroloji alarm verdi! Sağanak ve gök gürültüsü o illeri vuracak - Resim: 2

Özellikle kuzey ve iç kesimlerde etkisini gösterecek olan bulutluluk, beraberinde geniş bir alanda sağanak yağışları getirecek. Marmara'nın batısı ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yağışların aralıklarla sürmesi beklenirken, vatandaşların gök gürültülü sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olması gerekiyor.

2 18
Meteoroloji alarm verdi! Sağanak ve gök gürültüsü o illeri vuracak - Resim: 3

SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİSİ ALTINA GİRECEK O İLLER

Yağışlı hava dalgası yalnızca Marmara ve Doğu Anadolu ile sınırlı kalmayacak. Tahminlere göre; Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Bolu, Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde sağanak yağışlar görülecek. Ege Bölgesi'nde İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimleri, Doğu Anadolu'da ise Van'ın doğu bölgeleri yağıştan etkilenecek noktalar arasında yer alıyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

3 18
Meteoroloji alarm verdi! Sağanak ve gök gürültüsü o illeri vuracak - Resim: 4

Hava sıcaklıklarında ise yurdun iç ve doğu kesimlerinde hareketlilik yaşanacak. Bu bölgelerde termometrelerin 2 ila 4 derece artış göstermesi beklenirken, ülkenin geri kalanında hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacak. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, batı kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

4 18
Meteoroloji alarm verdi! Sağanak ve gök gürültüsü o illeri vuracak - Resim: 5

İşte bölge bölge hava durumu raporu:

5 18
Meteoroloji alarm verdi! Sağanak ve gök gürültüsü o illeri vuracak - Resim: 6

MARMARA

Parçalı bulutlu, batısı ile Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

6 18
Meteoroloji alarm verdi! Sağanak ve gök gürültüsü o illeri vuracak - Resim: 7

EGE

Parçalı bulutlu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın kuzeyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

7 18
Meteoroloji alarm verdi! Sağanak ve gök gürültüsü o illeri vuracak - Resim: 8

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

8 18
Meteoroloji alarm verdi! Sağanak ve gök gürültüsü o illeri vuracak - Resim: 9

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas ve Eskişehir çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

9 18
Meteoroloji alarm verdi! Sağanak ve gök gürültüsü o illeri vuracak - Resim: 10

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

10 18
Meteoroloji alarm verdi! Sağanak ve gök gürültüsü o illeri vuracak - Resim: 11

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C
Çok bulutlu

11 18
Meteoroloji alarm verdi! Sağanak ve gök gürültüsü o illeri vuracak - Resim: 12

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C
Çok bulutlu

VAN °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12 18
Meteoroloji alarm verdi! Sağanak ve gök gürültüsü o illeri vuracak - Resim: 13

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 22°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

13 18
Meteoroloji alarm verdi! Sağanak ve gök gürültüsü o illeri vuracak - Resim: 14

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

14 18
Meteoroloji alarm verdi! Sağanak ve gök gürültüsü o illeri vuracak - Resim: 15

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,0 m. Görüş: İyi.

15 18
Meteoroloji alarm verdi! Sağanak ve gök gürültüsü o illeri vuracak - Resim: 16

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de güneyli yönlerden 3 ila 5; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

16 18
Meteoroloji alarm verdi! Sağanak ve gök gürültüsü o illeri vuracak - Resim: 17

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

17 18
Meteoroloji alarm verdi! Sağanak ve gök gürültüsü o illeri vuracak - Resim: 18

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

18 18
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava durumu