Meteoroloji alarm verdi! Sağanak ve gök gürültüsü Türkiye’yi vuracak: Bu geceden itibaren başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Mayıs Salı güncel hava durumu raporunu paylaştı. Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, doğu kesimlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 derece altına kadar düşeceği açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde gökyüzü parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Gün içerisinde Trakya'nın batı kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

KARADENİZ'DE İKİ İL HARİÇ HER YERDE SAĞANAK VAR!

Yağışlar Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin büyük bir bölümünü kapsayacak. Karadeniz Bölgesi'nde Düzce ve Zonguldak illeri bu yağışlı havanın dışında kalırken, diğer tüm bölge illerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Aynı sistemin etkisiyle güneyde Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde de sağanak yağış geçişleri yaşanacak.

Gece saatlerinden itibaren İç Ege bölgesi ile Marmara Bölgesi'ndeki Bursa ve Balıkesir çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar başlayacak.

Yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde termometrelerin mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında değerler göstermesi öngörülüyor. Türkiye'nin geri kalan bölgelerinde ise hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın ülke genelinde çoğunlukla kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İşte bölge bölge 19 Mayıs Salı hava durumu raporu:

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı ile gece saatlerinden itibaren Balıkesir ve Bursa çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 28°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren iç kesimlerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı, yer yer bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Zonguldak ve Düzce dışında) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren batısı, öğle saatlerinden itibaren geneli kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu, akşam saatlerine kadar yer yer 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyi yer yer 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, batısı yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

