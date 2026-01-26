Meteoroloji alarm verdi: Yarın "bardaktan boşanırcasına" yağacak!
Yarın dışarı çıkacaklar planlarını bir kez daha gözden geçirsin! Meteoroloji'den 27 Ocak Salı günü için peş peşe kritik uyarılar geldi. İşte meteorolojik haritada riskli olarak işaretlenen ve şiddetli yağışın esir alacağı o şehirler...
Meteoroloji, 27 Ocak 2026 Salı günü için kapsamlı bir uyarı yayımlayarak sağanak yağış beklenen illeri duyurdu.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun birçok bölgesinde şiddetli yağış etkili olacak. Yetkililer, beklenen yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
İşte Meteoroloji'nin işaret ettiği ve sağanak yağış beklenen o şehirler…
İstanbul
Kocaeli
Sakarya
Yalova
Bursa
Balıkesir
Çanakkale
İzmir
Manisa
Aydın
Muğla
Denizli
Uşak
Kütahya
Afyonkarahisar
Antalya
Burdur
Isparta
Mersin
Adana
Hatay
Eskişehir
Konya
Aksaray
Karaman
Kırıkkale
Kırşehir
Zonguldak
Bartın
Kastamonu
Sinop
Samsun
Ordu
Giresun