Meteoroloji alarm verdi: Yarın "bardaktan boşanırcasına" yağacak!

Yarın dışarı çıkacaklar planlarını bir kez daha gözden geçirsin! Meteoroloji'den 27 Ocak Salı günü için peş peşe kritik uyarılar geldi. İşte meteorolojik haritada riskli olarak işaretlenen ve şiddetli yağışın esir alacağı o şehirler...

Meteoroloji, 27 Ocak 2026 Salı günü için kapsamlı bir uyarı yayımlayarak sağanak yağış beklenen illeri duyurdu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun birçok bölgesinde şiddetli yağış etkili olacak. Yetkililer, beklenen yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

İşte Meteoroloji'nin işaret ettiği ve sağanak yağış beklenen o şehirler…

İstanbul

Kocaeli

Sakarya

Yalova

Bursa

Balıkesir

Çanakkale

İzmir

Manisa

Aydın

Muğla

Denizli

Uşak

Kütahya

Afyonkarahisar

Antalya

Burdur

Isparta

Mersin

Adana

Hatay

Eskişehir

Konya

Aksaray

Karaman

Kırıkkale

Kırşehir

Zonguldak

Bartın

Kastamonu

Sinop

Samsun

Ordu

Giresun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava durumu