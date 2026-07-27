Meteoroloji alarm vererek duyurdu: Serin havalar bitiyor, kavurucu sıcak dalgası elgiyor!
Yurt genelinde serin havalar yerini kavurucu sıcaklara bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre hava sıcaklıkları ülke genelinde dik bir tırmanışa geçiyor.
Salı günü itibarıyla sıcak dalgası üç büyükşehirde de etkisini hissettirecek. Termometrelerin Salı günü İstanbul’da 32, Ankara’da 30 ve İzmir’de 37 dereceye kadar ulaşması öngörülüyor.
Hafta ortasından itibaren ise Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aşırı sıcaklar hakim olacak. Cuma gününe gelindiğinde Adana’da 38 dereceye çıkacak sıcaklıklar; Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da 42, Diyarbakır’da 43, Şanlıurfa ve Batman çevrelerinde ise 44 dereceleri bularak adeta kavurucu bir seviyeye ulaşacak.
BUGÜN 4 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ VAR
Yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve güneşli bir hava beklenirken, kuzeydoğu kesimler parçalı ve çok bulutlu geçecek. Bugün Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya çevresinde gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Ayrıca Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Artvin kıyılarında yerel sağanak geçişleri tahmin ediliyor.
BÖLGE BÖLGE VE İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA BÖLGESİ Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bursa: 32°C - Az bulutlu ve açık
Çanakkale: 34°C - Az bulutlu ve açık
İstanbul: 29°C - Az bulutlu ve açık
Kırklareli: 32°C - Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
EGE BÖLGESİ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar: 30°C - Az bulutlu ve açık
Denizli: 37°C - Az bulutlu ve açık
İzmir: 36°C - Az bulutlu ve açık
Muğla: 36°C - Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Adana: 37°C - Az bulutlu ve açık
Antalya: 37°C - Az bulutlu ve açık
Burdur: 33°C - Az bulutlu ve açık
Hatay: 33°C - Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara: 26°C - Az bulutlu ve açık
Eskişehir: 31°C - Az bulutlu ve açık
Konya: 27°C - Az bulutlu ve açık
Nevşehir: 26°C - Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ BÖLGESİ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu: 30°C - Az bulutlu ve açık
Düzce: 31°C - Az bulutlu ve açık
Kastamonu: 28°C - Az bulutlu ve açık
Zonguldak: 28°C - Az bulutlu ve açık
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ Parçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya: 29°C - Parçalı bulutlu
Rize: 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun: 28°C - Parçalı bulutlu
Trabzon: 26°C - Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum: 28°C - Parçalı ve az bulutlu
Kars: 27°C - Parçalı ve az bulutlu
Malatya: 33°C - Az bulutlu ve açık
Van: 29°C - Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır: 38°C - Az bulutlu ve açık
Mardin: 36°C - Az bulutlu ve açık
Siirt: 37°C - Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa: 38°C - Az bulutlu ve açık