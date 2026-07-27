Meteoroloji alarm vererek duyurdu: Serin havalar bitiyor, kavurucu sıcak dalgası elgiyor!

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ Parçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Amasya: 29°C - Parçalı bulutlu

Rize: 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Samsun: 28°C - Parçalı bulutlu

Trabzon: 26°C - Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı