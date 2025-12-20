Meteoroloji alarma geçti: 15 ilde sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Aralık 2025 Pazar günü için sağanak yağış beklenen illeri duyurdu. Uyarı listesinde 15 şehir yer aldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye genelinde bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Açıklanan tahminlere göre toplam 15 il için yağış uyarısı verildi.

ANKARA

ANTALYA

AYDIN

BURDUR

EDİRNE

ISPARTA

İSTANBUL

KARAMAN

KIRKLARELİ

KOCAELİ

KONYA

MUĞLA

NİĞDE

SAKARYA

TEKİRDAĞ

istanbul sağanak yağış Hava durumu