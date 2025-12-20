Meteoroloji alarma geçti: 15 ilde sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye genelinde bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Açıklanan tahminlere göre toplam 15 il için yağış uyarısı verildi.