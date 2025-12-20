Meteoroloji alarma geçti: 15 ilde sağanak bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Aralık 2025 Pazar günü için sağanak yağış beklenen illeri duyurdu. Uyarı listesinde 15 şehir yer aldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye genelinde bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Açıklanan tahminlere göre toplam 15 il için yağış uyarısı verildi.
ANKARA
ANTALYA
AYDIN
BURDUR
EDİRNE
ISPARTA
İSTANBUL
KARAMAN
KIRKLARELİ
KOCAELİ
KONYA
MUĞLA
NİĞDE
SAKARYA
TEKİRDAĞ