Meteoroloji arife günü listesini güncelledi! 26 Mayıs Salı bu 46 ilde yağmura dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz günlerde yurt geneli için yaptığı uyarıların ardından beklenen sağanak yağışlar dalga dalga etkisini hissettirmeye devam ediyor.

Kurban Bayramı tatili öncesindeki son iş ve hazırlık günü olan Arife gününde, yağışlı hava kütlesi bazı bölgelerde etkisini sürdürecek. Meteoroloji'den bayram alışverişine çıkacak ve yol hazırlığı yapacak vatandaşlar için çok kritik bir son dakika uyarısı geldi.

Yapılan son meteorolojik tahminlere göre, 26 Mayıs 2026 Salı (Arife) günü Türkiye genelinde tam 46 ilde kuvvetli sağanak yağış ve gök gürültülü yağmur geçişleri bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve özellikle bayram trafiğinde ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istenirken, Arife günü yağmurun etkili olacağı o 46 şehrimiz bölgelerine göre şu şekilde listelendi:

Marmara Bölgesi

Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Bilecik.
Ege Bölgesi

Muğla.

İç Anadolu Bölgesi

Çankırı, Konya, Karaman.

Akdeniz Bölgesi

Burdur, Isparta, Kahramanmaraş, Hatay.

Karadeniz Bölgesi

Bolu, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt.

Doğu Anadolu Bölgesi

Ardahan, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Malatya, Elazığ, Şırnak, Hakkari.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis.

