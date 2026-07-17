Meteoroloji az önce duyurdu: Bugün o illerde sağanak yağış var, Rüzgar 50 kilometre hıza ulaşacak!

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Düzce: 30°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

Kastamonu: 29°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)



