Meteoroloji az önce duyurdu: Bugün o illerde sağanak yağış var, Rüzgar 50 kilometre hıza ulaşacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, bazı bölgeler için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, belirli bölgelerde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı bulunmazken, yağış alacak iller ile kuvvetli rüzgar beklenen bölgeler netleşti.
MARMARA VE DOĞU ANADOLU'NUN KUZEYİNDE YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK
Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Edirne ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gün içinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanacak. Yurdun diğer bölgelerinde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
BELİRLİ BÖLGELERDE RÜZGAR KUVVETLİ ESECEK
Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın zaman zaman kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak saatte 30 ila 50 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DEĞERLERİ
MARMARA BÖLGESİ Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi beklenen bölgede; öğle saatlerinden sonra Edirne, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Rüzgar, güneybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esecek.
İstanbul: 32°C (Parçalı bulutlu)
Bursa: 33°C (Parçalı bulutlu)
Çanakkale: 34°C (Parçalı bulutlu)
Kırklareli: 33°C (Parçalı bulutlu)
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
İzmir: 37°C (Az bulutlu ve açık)
Denizli: 37°C (Az bulutlu ve açık)
Manisa: 37°C (Az bulutlu ve açık)
Muğla: 38°C (Az bulutlu ve açık)
AKDENİZ BÖLGESİ
Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Antalya: 39°C (Az bulutlu ve açık)
Adana: 35°C (Az bulutlu ve açık)
Burdur: 34°C (Az bulutlu ve açık)
Hatay: 32°C (Az bulutlu ve açık)
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara: 31°C (Parçalı ve az bulutlu)
Çankırı: 35°C (Parçalı bulutlu)
Eskişehir: 31°C (Parçalı ve az bulutlu)
Konya: 31°C (Az bulutlu ve açık)
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Düzce: 30°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Kastamonu: 29°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Zonguldak: 28°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Bolu: 29°C (Parçalı ve çok bulutlu)
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile öğle saatlerinden sonra Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Samsun: 29°C (Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Trabzon: 26°C (Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Rize: 27°C (Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Amasya: 29°C (Parçalı bulutlu)
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum: 27°C (Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Kars: 25°C (Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Van: 29°C (Parçalı bulutlu)
Malatya: 34°C (Parçalı ve az bulutlu)
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır: 40°C (Az bulutlu ve açık)
Şanlıurfa: 41°C (Az bulutlu ve açık)
Siirt: 38°C (Az bulutlu ve açık)
Mardin: 37°C (Az bulutlu ve açık)