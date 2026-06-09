Meteoroloji az önce saat verip duyurdu! 10 Haziran Çarşamba günü bu 35 ilde göz gözü görmeyecek
Yurt genelinde bir süredir etkili olan ve mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, ani bir atmosferik değişimle yerini yağışlı hava dalgasına bırakıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) siber hava tahmin laboratuvarlarından elde edilen son verilere göre, ani hava değişimleri ve lokal ısı farkları nedeniyle yurdun çok büyük bir bölümünde kuvvetli sağanak yağışlar görülecek. Vatandaşların ve özellikle tarım üreticilerinin sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerekiyor.
35 ŞEHİRDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK ALARMI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son makro adli değerlendirmelere göre, 10 Haziran Çarşamba günü tam 35 şehirde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı kesinleşti. Yağışların özellikle öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerde şiddetini artıracağı tahmin ediliyor. Bölge bölge yağmurun teslim alacağı o illerin tam listesi düz metin akışıyla şu şekilde ilan edildi:
Akdeniz Ve Ege Hattı: Burdur,
Isparta ve Afyonkarahisar genelinde yerel kuvvetli yağışlar görülecek. Ayrıca Güney hattında Osmaniye çevrelerinde de gök gürültülü sağanak geçişleri etkili olacak.
İç Anadolu Bölgesi: Başkent Ankara başta olmak üzere Eskişehir,
Çankırı,
Kırıkkale, Kırşehir,
Yozgat,
Nevşehir, Aksaray,
Niğde, Karaman,
Konya ve listede geniş yer tutan Kayseri'de gök gürültülü yağışlar yaşamı olumsuz etkileyebilir.
Batı Ve Orta Karadeniz: Bolu,
Karabük, Kastamonu,
Tokat ve Ordu genelinde dik yamaçlarda heyelan riskine karşı önlemler artırılıyor.
Doğu Karadeniz Ve Doğu Anadolu: Sivas,
Giresun,
Trabzon,
Gümüşhane,
Bayburt,
Erzincan,
Erzurum,
Rize,
Artvin, Ardahan,
Kars, Ağrı ve Iğdır genelinde yağışların yüksek kesimlerde fırtınayla birlikte dikey kırılmalara yol açabileceği bildirildi.
ANİ SEL VE SU BASKINI UYARISI: EKİPLER TEYAKKUZDA
MGM uzmanları, uyarı verilen illerdeki yerel yönetimleri ve asayiş ekiplerini koordineli olarak bilgilendirdi. Yağış anında kuvvetli rüzgar ve ani hava akımlarının oluşabileceği, bu durumun özellikle çatılarda uçma, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği hatırlatıldı. Sürücülerin yağış esnasında görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle takip mesafelerini artırmaları ve su birikintilerine karşı hızlarını düşürmeleri gerektiği önemle vurgulandı.