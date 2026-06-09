Meteoroloji az önce saat verip duyurdu! 10 Haziran Çarşamba günü bu 35 ilde göz gözü görmeyecek

Yurt genelinde bir süredir etkili olan ve mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, ani bir atmosferik değişimle yerini yağışlı hava dalgasına bırakıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Meteoroloji az önce saat verip duyurdu! 10 Haziran Çarşamba günü bu 35 ilde göz gözü görmeyecek - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) siber hava tahmin laboratuvarlarından elde edilen son verilere göre, ani hava değişimleri ve lokal ısı farkları nedeniyle yurdun çok büyük bir bölümünde kuvvetli sağanak yağışlar görülecek. Vatandaşların ve özellikle tarım üreticilerinin sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

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Meteoroloji az önce saat verip duyurdu! 10 Haziran Çarşamba günü bu 35 ilde göz gözü görmeyecek - Resim: 2

35 ŞEHİRDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK ALARMI

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Meteoroloji az önce saat verip duyurdu! 10 Haziran Çarşamba günü bu 35 ilde göz gözü görmeyecek - Resim: 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son makro adli değerlendirmelere göre, 10 Haziran Çarşamba günü tam 35 şehirde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı kesinleşti. Yağışların özellikle öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerde şiddetini artıracağı tahmin ediliyor. Bölge bölge yağmurun teslim alacağı o illerin tam listesi düz metin akışıyla şu şekilde ilan edildi:

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Meteoroloji az önce saat verip duyurdu! 10 Haziran Çarşamba günü bu 35 ilde göz gözü görmeyecek - Resim: 4

Akdeniz Ve Ege Hattı: Burdur,

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Meteoroloji az önce saat verip duyurdu! 10 Haziran Çarşamba günü bu 35 ilde göz gözü görmeyecek - Resim: 5

Isparta ve Afyonkarahisar genelinde yerel kuvvetli yağışlar görülecek. Ayrıca Güney hattında Osmaniye çevrelerinde de gök gürültülü sağanak geçişleri etkili olacak.

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Meteoroloji az önce saat verip duyurdu! 10 Haziran Çarşamba günü bu 35 ilde göz gözü görmeyecek - Resim: 6

İç Anadolu Bölgesi: Başkent Ankara başta olmak üzere Eskişehir,

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Meteoroloji az önce saat verip duyurdu! 10 Haziran Çarşamba günü bu 35 ilde göz gözü görmeyecek - Resim: 7

Çankırı,

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Meteoroloji az önce saat verip duyurdu! 10 Haziran Çarşamba günü bu 35 ilde göz gözü görmeyecek - Resim: 8

Kırıkkale, Kırşehir,

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Meteoroloji az önce saat verip duyurdu! 10 Haziran Çarşamba günü bu 35 ilde göz gözü görmeyecek - Resim: 9

Yozgat,

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Meteoroloji az önce saat verip duyurdu! 10 Haziran Çarşamba günü bu 35 ilde göz gözü görmeyecek - Resim: 10

Nevşehir, Aksaray,

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Meteoroloji az önce saat verip duyurdu! 10 Haziran Çarşamba günü bu 35 ilde göz gözü görmeyecek - Resim: 11

Niğde, Karaman,

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Meteoroloji az önce saat verip duyurdu! 10 Haziran Çarşamba günü bu 35 ilde göz gözü görmeyecek - Resim: 12

Konya ve listede geniş yer tutan Kayseri'de gök gürültülü yağışlar yaşamı olumsuz etkileyebilir.

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Meteoroloji az önce saat verip duyurdu! 10 Haziran Çarşamba günü bu 35 ilde göz gözü görmeyecek - Resim: 13

Batı Ve Orta Karadeniz: Bolu,

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Meteoroloji az önce saat verip duyurdu! 10 Haziran Çarşamba günü bu 35 ilde göz gözü görmeyecek - Resim: 14

Karabük, Kastamonu,

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Meteoroloji az önce saat verip duyurdu! 10 Haziran Çarşamba günü bu 35 ilde göz gözü görmeyecek - Resim: 15

Tokat ve Ordu genelinde dik yamaçlarda heyelan riskine karşı önlemler artırılıyor.

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Meteoroloji az önce saat verip duyurdu! 10 Haziran Çarşamba günü bu 35 ilde göz gözü görmeyecek - Resim: 16

Doğu Karadeniz Ve Doğu Anadolu: Sivas,

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Meteoroloji az önce saat verip duyurdu! 10 Haziran Çarşamba günü bu 35 ilde göz gözü görmeyecek - Resim: 17

Giresun,

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Meteoroloji az önce saat verip duyurdu! 10 Haziran Çarşamba günü bu 35 ilde göz gözü görmeyecek - Resim: 18

Trabzon,

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Meteoroloji az önce saat verip duyurdu! 10 Haziran Çarşamba günü bu 35 ilde göz gözü görmeyecek - Resim: 19

Gümüşhane,

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Meteoroloji az önce saat verip duyurdu! 10 Haziran Çarşamba günü bu 35 ilde göz gözü görmeyecek - Resim: 20

Bayburt,

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Meteoroloji az önce saat verip duyurdu! 10 Haziran Çarşamba günü bu 35 ilde göz gözü görmeyecek - Resim: 21

Erzincan,

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Meteoroloji az önce saat verip duyurdu! 10 Haziran Çarşamba günü bu 35 ilde göz gözü görmeyecek - Resim: 22

Erzurum,

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Meteoroloji az önce saat verip duyurdu! 10 Haziran Çarşamba günü bu 35 ilde göz gözü görmeyecek - Resim: 23

Rize,

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Meteoroloji az önce saat verip duyurdu! 10 Haziran Çarşamba günü bu 35 ilde göz gözü görmeyecek - Resim: 24

Artvin, Ardahan,

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Meteoroloji az önce saat verip duyurdu! 10 Haziran Çarşamba günü bu 35 ilde göz gözü görmeyecek - Resim: 25

Kars, Ağrı ve Iğdır genelinde yağışların yüksek kesimlerde fırtınayla birlikte dikey kırılmalara yol açabileceği bildirildi.

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Meteoroloji az önce saat verip duyurdu! 10 Haziran Çarşamba günü bu 35 ilde göz gözü görmeyecek - Resim: 26

ANİ SEL VE SU BASKINI UYARISI: EKİPLER TEYAKKUZDA

MGM uzmanları, uyarı verilen illerdeki yerel yönetimleri ve asayiş ekiplerini koordineli olarak bilgilendirdi. Yağış anında kuvvetli rüzgar ve ani hava akımlarının oluşabileceği, bu durumun özellikle çatılarda uçma, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği hatırlatıldı. Sürücülerin yağış esnasında görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle takip mesafelerini artırmaları ve su birikintilerine karşı hızlarını düşürmeleri gerektiği önemle vurgulandı.

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Hava durumu sağnak yağış