Meteoroloji az önce saat verip duyurdu! 10 Haziran Çarşamba günü bu 35 ilde göz gözü görmeyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) siber hava tahmin laboratuvarlarından elde edilen son verilere göre, ani hava değişimleri ve lokal ısı farkları nedeniyle yurdun çok büyük bir bölümünde kuvvetli sağanak yağışlar görülecek. Vatandaşların ve özellikle tarım üreticilerinin sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerekiyor.