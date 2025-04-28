Meteoroloji birçok il için fırtına uyarısı yaptı: Dikkatli olun!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "28 Nisan 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, yer yer 70 km/saat) bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, 29 Nisan 2025 Salı günü gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.