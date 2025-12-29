Meteoroloji bu iller için uyardı! 30 Aralık Salı günü lapa lapa kar yağacak
Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgasıyla birlikte gözler kar yağışına çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Aralık 2025 Salı günü için beklenen raporu açıkladı; tam 15 il beyaza bürünecek.
Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte Türkiye genelinde kış şartları ağırlaşmaya başladı.
Pek çok bölgede kar yağışları görülmeye başlarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşların merakla beklediği güncel hava durumu tahminlerini yayınladı.
15 ŞEHİR BEYAZA BÜRÜNECEK
Meteoroloji'nin yayınladığı verilere göre, 30 Aralık 2025 Salı günü yurdun önemli bir bölümünde kar yağışı bekleniyor.
Özellikle kar yağışını bekleyenlere müjde niteliği taşıyan raporda, 15 şehirde yağışların "lapa lapa" şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
İşte Meteoroloji'nin tahminlerine göre Salı günü kar yağışı beklenen o şehirler...
Bilecik
Kütahya
Uşak
Düzce
Eskişehir
Afyon
Bolu
Karabük
Ankara
Kırıkkale
Kırşehir
Aksaray
Konya
Artvin
Ardahan