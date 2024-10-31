Meteoroloji bu illeri tek tek uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor
Meteoroloji, 31 Ekim 2024 Perşembe tarihli hava durumu raporunu yayınladı. Meteoroloji'ye göre Batı Karadeniz bölgesi ile Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Samsun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak etkili olurken, diğer yerlerde yağış beklenmiyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile güneydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz ile Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Samsun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.