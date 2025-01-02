Meteoroloji bu illeri uyardı: Buzlanma ve çığ bekleniyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Ocak 2025 Perşembe günü için hava durumu raporunu paylaştı. Bazı iller için yapılan uyarılarla vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Peki, bugün hava nasıl olacak? Yağmur veya kar yağışı bekleniyor mu?
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Ege kıyılarında parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde hafif sağanak yağış görülebilir. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma, don, pus ve sis etkili olabilir.
Çığ Tehlikesi:
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun doğusundaki dik yamaçlarda çığ riski bulunuyor.
Hava Sıcaklığı:
Kuzeybatı kesimlerde hava sıcaklıklarının 1-3 derece artması, diğer bölgelerde ise değişiklik göstermeyerek mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgar:
Genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.
Uyarılar:
Buzlanma ve Don Uyarısı: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabilir.
Çığ Tehlikesi Uyarısı: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmalı.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu,zamanla batısının çok bululutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinde İzmir,Aydın ve Muğla çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı
MANİSA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -5°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 11°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 11°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık