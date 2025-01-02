Meteoroloji bu illeri uyardı: Buzlanma ve çığ bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Ocak 2025 Perşembe günü için hava durumu raporunu paylaştı. Bazı iller için yapılan uyarılarla vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Peki, bugün hava nasıl olacak? Yağmur veya kar yağışı bekleniyor mu?

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yayınlanma: Güncellenme:
Meteoroloji bu illeri uyardı: Buzlanma ve çığ bekleniyor! - Resim: 1

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Ege kıyılarında parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde hafif sağanak yağış görülebilir. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma, don, pus ve sis etkili olabilir.

1 12
Meteoroloji bu illeri uyardı: Buzlanma ve çığ bekleniyor! - Resim: 2

Çığ Tehlikesi:
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun doğusundaki dik yamaçlarda çığ riski bulunuyor.

2 12
Meteoroloji bu illeri uyardı: Buzlanma ve çığ bekleniyor! - Resim: 3

Hava Sıcaklığı:
Kuzeybatı kesimlerde hava sıcaklıklarının 1-3 derece artması, diğer bölgelerde ise değişiklik göstermeyerek mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

3 12
Meteoroloji bu illeri uyardı: Buzlanma ve çığ bekleniyor! - Resim: 4

Rüzgar:
Genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

4 12
Meteoroloji bu illeri uyardı: Buzlanma ve çığ bekleniyor! - Resim: 5

Uyarılar:

Buzlanma ve Don Uyarısı: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabilir.
Çığ Tehlikesi Uyarısı: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmalı.

5 12
Meteoroloji bu illeri uyardı: Buzlanma ve çığ bekleniyor! - Resim: 6

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu,zamanla batısının çok bululutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

6 12
Meteoroloji bu illeri uyardı: Buzlanma ve çığ bekleniyor! - Resim: 7

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinde İzmir,Aydın ve Muğla çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

MANİSA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

7 12
Meteoroloji bu illeri uyardı: Buzlanma ve çığ bekleniyor! - Resim: 8

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

8 12
Meteoroloji bu illeri uyardı: Buzlanma ve çığ bekleniyor! - Resim: 9

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

9 12
Meteoroloji bu illeri uyardı: Buzlanma ve çığ bekleniyor! - Resim: 10

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

10 12
Meteoroloji bu illeri uyardı: Buzlanma ve çığ bekleniyor! - Resim: 11

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -5°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

11 12
Meteoroloji bu illeri uyardı: Buzlanma ve çığ bekleniyor! - Resim: 12

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 11°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

12 12
istanbul hava durumu il il hava durumu