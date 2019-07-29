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Meteoroloji'den 4 il için yağış uyarısı

Edirne, Kırklareli, Kars ve Tekirdağ çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji'den 4 il için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarı göre, bu akşam Edirne, Kırklareli ve Kars'ta sağanak bekleniyor. 

Yağışların, Kırklareli il merkeziyle Kofçaz, Demirköy ve Pınarhisar ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yarın öğle saatlerinden itibaren ise Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. 


Kaynak: AA
Etiketler; #meteoroloji
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