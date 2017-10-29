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Meteoroloji'den 5 il için sağanak uyarısı! 29 Ekim Pazar hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana, Antalya, Hatay, Mersin ve Osmaniye için sağanak uyarısı yaptı. İşte 29 Ekim Pazar hava durumu

Meteoroloji'den 5 il için sağanak uyarısı! 29 Ekim Pazar hava durumu

Adana, Antalya, Hatay, Mersin ve Osmaniye için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. İşte 29 Ekim Pazar hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'ın kıyı kesimleri ile Antalya'nın Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Gazipaşa, Alanya ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.


Yağışların, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların ve ilgililerin, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, dolu ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #adana #antalya #hatay #Mersin #osmaniye #Hava durumu #meteoroloji #sağanak yağış #manavgat
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