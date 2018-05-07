Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa, Elazığ, Adıyaman, Malatya, Tunceli, Sivas ve Erzincan çevreleri için öğle saatlerinden geceye kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünce 7 il için öğle saatlerinde başlayıp geceye kadar aralıklarla sürecek sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.



Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre Şanlıurfa, Elazığ, Adıyaman, Malatya, Tunceli, Sivas ve Erzincan çevrelerinde öğle saatlerinden başlayarak geceye kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Bu bölgelerde yaşayanların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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