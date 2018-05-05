Meteoroloji'den Ankaralılar için son dakika uyarısı geldi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni açıklamasında "Ankara radarından alınan son bilgilere göre, önümüzdeki 3 saat boyunca güney kesimlerinden başlayarak Ankara il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağışın sebep olacağı ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" bilgisini verdi.

Meteoroloji: "Ankara radarından alınan son bilgilere göre, önümüzdeki 3 saat boyunca güney kesimlerinden başlayarak Ankara il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağışın sebep olacağı ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."



