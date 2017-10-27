Meteoroloji Genel Müdürlüğünce kuzey Ege'de fırtına beklendiği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce kuzey Ege'de fırtına beklendiği uyarısı yapıldı.



Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, rüzgarın, kuzey Ege'de yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.



Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamaların meydana gelebileceği belirtildi.



5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ile Yozgat için yarından itibaren kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bölgede yarından itibaren kuvvetli rüzgar ile yer yer fırtına beklendiği belirtildi.



Güney ve Güney Batı yönlerinden etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına ile yer yer kuvvetli fırtınanın, yarın saat 13.00'dan itibaren başlamasının ve 30 Ekim saat 19.00'ye kadar etkisini sürdürmesinin tahmin edildiği aktarıldı.



Açıklamada, vatandaşlardan kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli olmaları istendi.