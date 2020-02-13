Meteoroloji'den flaş kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde beklenen kar yağışının cuma günü sabah saatlerine kadar Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yoğun, Diyarbakır, Batman, Urfa ve Mardin çevrelerinde ise kuvvetli olacağı belirtildi.

Söz konusu illerde vatandaşların ve yetkililerin buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Deprem bölgesi için kuvvetli kar uyarısı

Elazığ ve Malatya çevresinde bugün akşam saatlerine kadar kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesindeki kar yağışının akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Bölgede meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.