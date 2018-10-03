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Meteoroloji'den flaş uyarı! Kuvvetli geliyor...

Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların Ordu, Giresun ve Trabzon'un batısında kuvvetli, Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor

Meteoroloji'den flaş uyarı! Kuvvetli geliyor...

Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların Ordu, Giresun ve Trabzon'un batısında kuvvetli, Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların Ordu, Giresun ve Trabzon'un batısında kuvvetli (30-60 kilogram/metrekare), Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (60-100 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşlara, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü yağış sonrası rüzgar, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı, tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #meteoroloji #ordu #giresun #trabzon #rize #artvin
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