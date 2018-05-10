Meteoroloji'den açıklama.. Ankara, İzmir, İstanbul, Adana, Antalya, Samsun Trabzon, Erzurum, Diyarbakır 10/05/2018 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, tüm bölgelerin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21



İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri ile gece kıyısı kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı 26



Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde il merkezi ile Karataş, Yüreğir, Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor) 25



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14



Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20



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