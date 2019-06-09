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Meteoroloji'den İstanbul'a gökgürültülü sağanak yağış uyarısı! Art arda açıklamalar yapılıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için son dakika yağmur uyarısı geldi. Bu hafta boyunca yurdumuzun büyük bir bölümünde özellikle öğleden sonraları gök gürültülü sağanak yağışlar görüleceği tahmin ediliyor

Meteoroloji'den İstanbul'a gökgürültülü sağanak yağış uyarısı! Art arda açıklamalar yapılıyor

Bu hafta boyunca yurdumuzun büyük bir bölümünde özellikle öğleden sonraları gök gürültülü sağanak yağışlar görüleceği tahmin ediliyor. Hafta boyunca Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyinde görülecek olan yağışların, özellikle Marmara'nın doğusu, İç Ege ve İç Anadolu ile Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den alınan son verilere göre İstanbul'da bugün parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim. 

Ancak yarından itibaren kentte gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

3 GÜNE DİKKAT

İstanbul'da yarın başlayacak gök gürültülü sağanak yağış pazartesi, salı ve çarşamba günü etkili olacak. 

Sıcaklıklarda 3 derece azalma görülecek. 

Perşembe günü ise yağmur kesiliyor.

İşte 5 günlük hava tahmini:

Etiketler; #Hava durumu #istanbul #meteoroloji
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