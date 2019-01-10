İstanbul'da hava nasıl? 11 Ocak Cuma günü hava kaç derece? İstanbul'da hava kaç derece? Yağmur yağacak mı? İstanbula kar yağacak mı? Kar tatili var mı? Meteoroloji son yaptığı açıklamasında bu soruların yanıtını verdi. Gece saatlerinden itibaren İstanbul, Yalova ve Bursa çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış beklediğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinden yapılan açıklamada gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen sağanak yağmurun metrekareye 20-40 kg yağış düşürmesi bekleniyor.



Vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları gerektiği belirtilen açıklamada kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara da dikkat çekildi.



Meteorolojiden yapılan açıklama şöyle:



Marmara bölgesinin batısında halen devam eden sağanak yağışların, gece saatlerinden itibaren doğusunda etkisini artırarak yarın (Cuma) İstanbul, Yalova ve Bursa çevrelerinde kuvvetli (20-40 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



Başlama-Bitiş Zamanı: 11.01.2019 03:00-11.01.2019 23:59

Hadisenin Şiddeti :Kuvvetli Yağış

Oluşması Muhtemel Riskler: Ani Sel - Su Baskını - Ulaşımda Aksamalar