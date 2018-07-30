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Meteoroloji'den İstanbul uyarısı

Meteoroloji İstanbul'un Avrupa yakası için yağış uyarısı yaptı. Gök gürültülü ve sağanak yağışlı havaya karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

Meteoroloji'den İstanbul uyarısı
Meteorolojiden İstanbul iiçin sağanak yağış uyarısı geldi. 

Günlük hava tahminleri açıklayan Meteoroloji Genel Müdrülüğü İstanbul'un özellikle Avrupa yakasında sağanak yağışların görüleceğini duyurdu. 

Öğle  saatlerinden itibaren etkili olacağı söylenen gök gürültülü ve sağanak yağışlı havanın gün içinde aralıklarla etkisini göstereceği belirtildi. 

Meteoroloji ayrıca olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların tedbirli olmaları istedi.



 
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