Meteorolojiden İstanbul iiçin sağanak yağış uyarısı geldi.
Günlük hava tahminleri açıklayan Meteoroloji Genel Müdrülüğü İstanbul'un özellikle Avrupa yakasında sağanak yağışların görüleceğini duyurdu.
Öğle saatlerinden itibaren etkili olacağı söylenen gök gürültülü ve sağanak yağışlı havanın gün içinde aralıklarla etkisini göstereceği belirtildi.
Meteoroloji ayrıca olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların tedbirli olmaları istedi.
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