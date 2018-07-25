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Meteoroloji'den İstanbullular için son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un batısı için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den İstanbullular için son dakika uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Bugün saat 16.00'a kadar İstanbul'un Avrupa yakasının batısında (Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Arnavutköy) beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kısa sürede ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar meydana getirebileceği tahmin edildiğinden vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #meteoroloji
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