Son dakika haberleri... İstanbullular bir haftadır çok bulutlu havanın etkisinde. Meteoroloji'den gelen yeni haftalık hava durumu verilerine göre İstanbullular önümüzdeki hafta da bahar havası göremeyecek. 16 Nisan İstanbul hava durumu

Meteoroloji'den yeni hava durumu tahminleri geldi. İstanbullular bahar havasını özlerken Meteoroloji'den gelen tahminlere göre İstanbullar bir hafta daha bahar havasından uzak kalacaklar.



İSTANBUL HAVA DURUMU



İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişlik olmayacağı, doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



YURT GENELİ HAVA DURUMU



Ülkemizin genelinde parçalı ve az bulutlu doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Hakkari, Şırnak, Van'ın güneyi ve Trabzon'un doğu çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz ve Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişlik olmayacağı, Marmara'nın doğusu ile Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetlice (30-50 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.