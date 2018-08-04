Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli bir değişiklik yaşanmayacak.Kaynak: AA
Parçalı, yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede öğle saatlerinden sonra İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olmak üzere kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/s) olarak eseceği tahmin ediliyor.
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