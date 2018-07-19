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Meteoroloji'den İstanbullulara uyarı: o saatlere dikkat!

Meteoroloji'den İstanbullulara bir uyarı daha geldi! bugün 15.00-18.00 saatleri arasında gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Meteoroloji radarına yansıyan görüntülerde İstanbul üzerinde yağış yüklü bulutlar bulunuyor

Meteoroloji'den İstanbullulara uyarı: o saatlere dikkat!
Yerel sağanakların cuma ve cumartesi günleri de oluşabileceği belirtilirken, pazar ve pazartesi günleri ise yağış beklenmiyor. Yeni haftada İstanbul'da hava sıcaklıklarının artacağı ve 35 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

İstanbul üzerindeki yağış yüklü bulutlar meteoroloji radarına da yansıdı.

Uyarının ardından çok geçmeden İstanbul'da beklenen yağış başladı Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları istendi.

Dünde meteoroloji uyarmış ve uyarıdan hemen sonra sağanak yağmur İstanbul'da kendisini göstermişti. 
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