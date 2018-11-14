Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası tüm yurdu etkisi altına alıyor. Meteoroloji'nin yaptığı son tahminlere göre Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı, Bolu yakınlarında da kendini gösterecek. Ayrıca hava sıcaklıkları 6-12 derece arasında azalacak.

Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi. Soğuk hava, yağmur ve son olarak kar yağışı...



Tüm yurtta iyiyden iyiye kendini gösteren soğuk hava kar yağışını beraberinde getirecek.



Meteoroloji'nin yaptığı son tahminlere göre Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı, Bolu dolaylarında da kendini gösterecek.



İstanbul'da hava daha da soğuyacak, haftaya kar yağışı etkili olacak. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları 6- 12 derece arasında azalacak.



Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşlara tedbirli olun çağrısında bulundu.



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