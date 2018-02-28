Meteoroloji, İstanbul’da Çarşamba gecesi, Perşembe günü ve Cuma sabah saatlerine kadar hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesinin beklendiğini duyurdu. Ayrıca yurt genelinde Perşembe ve Cuma günü zirai don olayı beklendiği bildirildi. (28 Şubat Çarşamba hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



Yarın sabah ilk saatlerden itibaren İstanbul'un yeni sistemin etkisi altına gireceği ve gün boyu zaman zaman kuvvetli olması beklenen sağanak yağışların, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği tahmin edilmektedir.



Kar yağışının Perşembe sabah saatlerine kadar etkili olduktan sonra yerini soğuk bir havaya bırakarak terk etmesi beklenmektedir. İstanbul'da Çarşamba gecesi, Perşembe günü ve Cuma sabah saatlerine kadar hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi beklendiğinden buzlanma don olayı meydana geleceğinden trafik de meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI



Şubat ayında havaların mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla geçmesi üzerine bir çok bölgede meyve ağaçları çiçeklenmişti. Kayısıdan, elmaya, şeftali ve turunçgillere kadar milyonlarca meyve ağacı yalancı bahara kanıp çiçek açtı. Bu dönemde üreticilerin en büyük korkusu ise don yaşanmasıydı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü akşam saatlerinde kötü haberi verdi. Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın gece saatleri ile Perşembe sabah saatlerinde Trakya ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli don beklendiği belirtildi. Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz kıyılarında ise Perşembe günü hafif ve orta şiddette dün olayı beklendiği ifade edildi.