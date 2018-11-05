Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da sağanak bekleniyor.

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için sağanak uyarısında bulunuldu.



Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı ve sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.