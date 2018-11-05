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Meteoroloji'den sağanak uyarısı
Meteoroloji'den sağanak uyarısı
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Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

MalatyaElazığTunceliBingöl ve Adıyaman için sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı ve sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #malatya #Elazığ #tunceli #bingöl #Adıyaman
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