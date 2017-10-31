Meteoroloji uzmanı Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kahraman, "Doğu Avrupa üzerindeki soğuk hava kütlesi yurdun kuzey ve iç kesimlerine kadar sarkıyor. Cumaya kadar yurdun batısı, kıyı bölgeler ve güneydoğu hariç hemen her yerde don beklentisi var. Bu nispeten kuru soğuk bir sistem, hafta sonuna kadar Karadeniz ve güneydoğu kesimler dışında yağış beklentisi yok. Beklenen yağışlar da çok kuvvetli değil, Karadeniz kıyı kesiminde yağmur, hemen içerilerde kar şeklinde. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ve doğusunda yağmur, Doğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve yükseklerinde kar var" dedi.
Hafta sonu İç ve Doğu Anadolu'ya bir miktar kar getirebilecek bir alçak basınç alanı beklendiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kahraman, "Sıcaklıkla ilgili hala belirsizlikler var, yağış cinsi 1200 m rakımın altında yağmur olarak da kalabilir. Akdeniz kıyıları yine yer yer kuvvetli sağanak yağmur alabilir" diye konuştu.
'SERT BİR KIŞ SİSTEMİ İÇİN ERKEN'
İstanbul'da cuma gününe kadar gece sıcaklıklarının 5 derecenin altına düşebileceğini belirten Yrd. Doç. Dr. Kahraman, "Gündüzleri çoğunlukla güneşli ama serin. Hafta sonu hafif yağmur geçişleri olabilir, sonrasında bir süre ısınma görünüyor. Sert bir kış sistemi için henüz erken, yakın gelecekte buna dair bir emare de yok. Kasım başlangıcı mevsim normallerinde, belki kısmen ılık görünüyor" dedi. /Hürriyet