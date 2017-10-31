İstanbul'da cuma gününe kadar gece sıcaklıkları 5 derecenin altına düşebilir, gündüzleri ise çoğunlukla güneşli fakat serin bir hava bekleniyor. Hafta sonu hafif yağmur geçişleri olabilir, sonrasında ise bir süre hava sıcaklıklarında artış bekleniyor.

Meteoroloji uzmanı Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kahraman, "Doğu Avrupa üzerindeki soğuk hava kütlesi yurdun kuzey ve iç kesimlerine kadar sarkıyor. Cumaya kadar yurdun batısı, kıyı bölgeler ve güneydoğu hariç hemen her yerde don beklentisi var. Bu nispeten kuru soğuk bir sistem, hafta sonuna kadar Karadeniz ve güneydoğu kesimler dışında yağış beklentisi yok. Beklenen yağışlar da çok kuvvetli değil, Karadeniz kıyı kesiminde yağmur, hemen içerilerde kar şeklinde. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ve doğusunda yağmur, Doğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve yükseklerinde kar var" dedi.



Hafta sonu İç ve Doğu Anadolu'ya bir miktar kar getirebilecek bir alçak basınç alanı beklendiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kahraman, "Sıcaklıkla ilgili hala belirsizlikler var, yağış cinsi 1200 m rakımın altında yağmur olarak da kalabilir. Akdeniz kıyıları yine yer yer kuvvetli sağanak yağmur alabilir" diye konuştu.

