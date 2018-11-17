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Meteoroloji'den uyarı: Sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin güneyi ve İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den uyarı: Sağanak bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklığında, bölgenin batısında önemli bir değişiklik beklenmezken doğusunda 1 ila 3 derece artış olacağı tahmin ediliyor. 

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin güney kesimleri ve İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yağmur ve sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden 5 il için buzlanma ve don uyarısı

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için buzlanma ile don uyarısı yapıldı. 

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın sabaha kadar hava bölge genelinde parçalı bulutlu geçecek. 

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenen 5 ilde, rüzgarın değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. 

Söz konusu illerde gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma, don ve bölgesel sis ile pus görülebileceğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #kırklareli #marmara bölgesi
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