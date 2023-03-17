Meteoroloji deprem bölgesindeki illeri uyardı! Kuvvetli yağış geliyor! Su baskını, sel, heyelan ve yıldırıma dikkat!
Meteoroloji'den deprem bölgesindeki illerle ilgili önemli bir uyarı geldi. Yapılan açıklamada, bölgedeki pek çok ilde etkili olacak kuvvetli yağış beklendiği ifade edildi. Bölgedeki vatandaşların sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), deprem bölgesi ile ilgili önemli bir uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra deprem bölgesinde yer alan illerde kuvvetli sağanak yağış beklendiği ifade edildi.
Sağanak ve gök gürültülü yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini artırması ve pazar günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Cuma) öğleden sonra bölgede başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü yağışların, bu akşam (Cuma) saatlerinden sonra etkisini artırarak deprem bölgesi genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Adıyaman il geneli ile Şanlıurfa’nın kuzey ve batısı, Kahramanmaraş’ın güney ve doğusu, Gaziantep’in kuzey ve doğusunda çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.
- Yağışların, Kahramanmaraş’ın kuzey ve doğu, Adıyaman’ın kuzey, Malatya’nın güney ve batısının yükseklerinde 1500 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
- Bölgede yakın zaman önce gerçekleşen şiddetli yağışlar sebebi ile toprağın doymuş olması, dere ve nehirlerin seviyelerinin yükselmiş olması ve beklenen yeni kuvvetli yağışlar dikkate alındığında sellere ve su baskınlarına, yer yer gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kar yağışlarının olduğu yerlerde buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.