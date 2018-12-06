Meteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma, don ve sis uyarısında bulundu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenen bölgede, gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin yanı sıra buzlanma ve don olayı görülecek.



Bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyredecek, rüzgar kuzeyli yönden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.



Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan ve Tunceli'de 5, Iğdır'da 3, Ağrı'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 5, Ardahan'da 4, Erzurum'da 1 derece ölçüldü.



Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Erzincan'da 10, Iğdır'da 9, Tunceli'de 8, Ağrı'da 5, Kars'ta 4, Erzurum'da 3, Ardahan'da ise 1 derece olacak.



Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları, Erzurum Palandöken'de 33, Kars Sarıkamış'ta 33, Erzurum Konaklı'da 18, Erzincan Ergan'da 11 santimetre kaydedildi.



Yetkililer, bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkati ve tedbirli olmasını istedi.

