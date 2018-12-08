Doğu Anadolu Bölgesi'nde, havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği öngörülüyor.



Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi, Hakkari çevrelerinin ise yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması tahmin ediliyor.



Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.



Gece en düşük hava sıcaklığı Bitlis ve Hakkari'de 0, Van'da 1, Muş'ta 2 derece ölçüldü.



Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Van'da 6, Muş'ta 5, Bitlis'te 4 ve Hakkari'de 2 derece olacak.



Van Gölü'nde havanın çok bulutlu ve yağmurlu, karla karışık yağmurlu, rüzgarın doğu ve güneydoğudan 2-4 kuvvetinde esmesi bekleniyor.



Bölgede yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.



Ayrıca sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.