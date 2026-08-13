Meteoroloji duyurdu! 14 Ağustos Cuma günü İstanbul dahil 44 ilde gök gürültülü sağanak alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 14 Ağustos Cuma gününe ilişkin güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Meteoroloji duyurdu! 14 Ağustos Cuma günü İstanbul dahil 44 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 1

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde ise mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretmesi beklenirken; aralarında İstanbul'un da bulunduğu 44 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji duyurdu! 14 Ağustos Cuma günü İstanbul dahil 44 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 2

14 Ağustos Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklenen 44 il:

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Meteoroloji duyurdu! 14 Ağustos Cuma günü İstanbul dahil 44 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 3

İstanbul
Yalova

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Meteoroloji duyurdu! 14 Ağustos Cuma günü İstanbul dahil 44 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 4

Bursa
Kütahya

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Meteoroloji duyurdu! 14 Ağustos Cuma günü İstanbul dahil 44 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 5

Uşak

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Meteoroloji duyurdu! 14 Ağustos Cuma günü İstanbul dahil 44 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 6

Denizli
Aydın

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Meteoroloji duyurdu! 14 Ağustos Cuma günü İstanbul dahil 44 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 7

Afyonkarahisar
Eskişehir

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Meteoroloji duyurdu! 14 Ağustos Cuma günü İstanbul dahil 44 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 8

Bilecik

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Meteoroloji duyurdu! 14 Ağustos Cuma günü İstanbul dahil 44 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 9

Sakarya
Düzce

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Meteoroloji duyurdu! 14 Ağustos Cuma günü İstanbul dahil 44 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 10

Kocaeli

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Meteoroloji duyurdu! 14 Ağustos Cuma günü İstanbul dahil 44 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 11

Bolu
Karabük

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Meteoroloji duyurdu! 14 Ağustos Cuma günü İstanbul dahil 44 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 12

Sinop
Çorum

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Meteoroloji duyurdu! 14 Ağustos Cuma günü İstanbul dahil 44 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 13

Amasya

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Meteoroloji duyurdu! 14 Ağustos Cuma günü İstanbul dahil 44 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 14

Tokat
Samsun

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Meteoroloji duyurdu! 14 Ağustos Cuma günü İstanbul dahil 44 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 15

Ordu

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Meteoroloji duyurdu! 14 Ağustos Cuma günü İstanbul dahil 44 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 16

Giresun
Trabzon

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Meteoroloji duyurdu! 14 Ağustos Cuma günü İstanbul dahil 44 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 17

Rize

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Meteoroloji duyurdu! 14 Ağustos Cuma günü İstanbul dahil 44 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 18

Artvin
Ardahan

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Meteoroloji duyurdu! 14 Ağustos Cuma günü İstanbul dahil 44 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 19

Kars
Ağrı

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Meteoroloji duyurdu! 14 Ağustos Cuma günü İstanbul dahil 44 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 20

Iğdır

20 30
Meteoroloji duyurdu! 14 Ağustos Cuma günü İstanbul dahil 44 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 21

Erzurum
Bayburt

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Meteoroloji duyurdu! 14 Ağustos Cuma günü İstanbul dahil 44 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 22

Gümüşhane

22 30
Meteoroloji duyurdu! 14 Ağustos Cuma günü İstanbul dahil 44 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 23

Erzincan
Tunceli

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Meteoroloji duyurdu! 14 Ağustos Cuma günü İstanbul dahil 44 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 24

Malatya

24 30
Meteoroloji duyurdu! 14 Ağustos Cuma günü İstanbul dahil 44 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 25

Kahramanmaraş
Osmaniye

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Meteoroloji duyurdu! 14 Ağustos Cuma günü İstanbul dahil 44 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 26

Gaziantep

26 30
Meteoroloji duyurdu! 14 Ağustos Cuma günü İstanbul dahil 44 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 27

Kilis
Hatay

27 30
Meteoroloji duyurdu! 14 Ağustos Cuma günü İstanbul dahil 44 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 28

Mersin

28 30
Meteoroloji duyurdu! 14 Ağustos Cuma günü İstanbul dahil 44 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 29

Adana

29 30
Meteoroloji duyurdu! 14 Ağustos Cuma günü İstanbul dahil 44 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 30

Niğde
Kayseri

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