Meteoroloji duyurdu! 14 Ağustos Cuma günü İstanbul dahil 44 ilde gök gürültülü sağanak alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 14 Ağustos Cuma gününe ilişkin güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı.
Yayınlanma:
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde ise mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretmesi beklenirken; aralarında İstanbul'un da bulunduğu 44 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
14 Ağustos Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklenen 44 il:
İstanbul
Yalova
Bursa
Kütahya
Uşak
Denizli
Aydın
Afyonkarahisar
Eskişehir
Bilecik
Sakarya
Düzce
Kocaeli
Bolu
Karabük
Sinop
Çorum
Amasya
Tokat
Samsun
Ordu
Giresun
Trabzon
Rize
Artvin
Ardahan
Kars
Ağrı
Iğdır
Erzurum
Bayburt
Gümüşhane
Erzincan
Tunceli
Malatya
Kahramanmaraş
Osmaniye
Gaziantep
Kilis
Hatay
Mersin
Adana
Niğde
Kayseri