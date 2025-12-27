Meteoroloji duyurdu: 28 Aralık’ta 37 ilimize lapa lapa kar geliyor
Türkiye genelinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre 28 Aralık 2025 Pazar günü 37 ilde lapa lapa kar yağışı bekleniyor. İşte o iller...
Balıkesir
Bursa
Kütahya
Eskişehir
Bilecik
Düzce
Bolu
Bartın
Zonguldak
Ankara
Karabük
Çankırı
Kırıkkale
Kırşehir
Yozgat
Çorum
Kastamonu
Amasya
Tokat
Sivas
Gümüşhane
Bayburt
Erzincan
Tunceli
Bingöl
Muş
Bitlis
Siirt
Şırnak
Hakkari
Van
Ağrı
Iğdır
Erzurum
Kars
Ardahan
Artvin