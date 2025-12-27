Meteoroloji duyurdu: 28 Aralık’ta 37 ilimize lapa lapa kar geliyor

Türkiye genelinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre 28 Aralık 2025 Pazar günü 37 ilde lapa lapa kar yağışı bekleniyor. İşte o iller...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Meteoroloji duyurdu: 28 Aralık’ta 37 ilimize lapa lapa kar geliyor - Resim: 1

Balıkesir
Bursa

Meteoroloji duyurdu: 28 Aralık’ta 37 ilimize lapa lapa kar geliyor - Resim: 2

Kütahya
Eskişehir

Meteoroloji duyurdu: 28 Aralık’ta 37 ilimize lapa lapa kar geliyor - Resim: 3

Bilecik
Düzce

Meteoroloji duyurdu: 28 Aralık’ta 37 ilimize lapa lapa kar geliyor - Resim: 4

Bolu
Bartın

Meteoroloji duyurdu: 28 Aralık’ta 37 ilimize lapa lapa kar geliyor - Resim: 5

Zonguldak
Ankara

Meteoroloji duyurdu: 28 Aralık’ta 37 ilimize lapa lapa kar geliyor - Resim: 6

Karabük
Çankırı

Meteoroloji duyurdu: 28 Aralık’ta 37 ilimize lapa lapa kar geliyor - Resim: 7

Kırıkkale
Kırşehir

Meteoroloji duyurdu: 28 Aralık’ta 37 ilimize lapa lapa kar geliyor - Resim: 8

Yozgat
Çorum

Meteoroloji duyurdu: 28 Aralık’ta 37 ilimize lapa lapa kar geliyor - Resim: 9

 Kastamonu
Amasya

Meteoroloji duyurdu: 28 Aralık’ta 37 ilimize lapa lapa kar geliyor - Resim: 10

Tokat
Sivas

Meteoroloji duyurdu: 28 Aralık’ta 37 ilimize lapa lapa kar geliyor - Resim: 11

Gümüşhane
Bayburt

Meteoroloji duyurdu: 28 Aralık’ta 37 ilimize lapa lapa kar geliyor - Resim: 12

 Erzincan
Tunceli

Meteoroloji duyurdu: 28 Aralık’ta 37 ilimize lapa lapa kar geliyor - Resim: 13

Bingöl
Muş

Meteoroloji duyurdu: 28 Aralık’ta 37 ilimize lapa lapa kar geliyor - Resim: 14

Bitlis
Siirt

Meteoroloji duyurdu: 28 Aralık’ta 37 ilimize lapa lapa kar geliyor - Resim: 15

Şırnak
Hakkari

Meteoroloji duyurdu: 28 Aralık’ta 37 ilimize lapa lapa kar geliyor - Resim: 16

 Van
Ağrı

Meteoroloji duyurdu: 28 Aralık’ta 37 ilimize lapa lapa kar geliyor - Resim: 17

Iğdır
Erzurum

Meteoroloji duyurdu: 28 Aralık’ta 37 ilimize lapa lapa kar geliyor - Resim: 18

Kars
Ardahan
Artvin

