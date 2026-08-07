Meteoroloji duyurdu! 8 Ağustos Cumartesi günü bu 5 ilde yağmur alarmı

Sıcaklıklardaki yükselişe rağmen, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusundaki 5 ilimizde yerel sağanak yağışlar etkisini gösterecek.

Yağış beklenen 5 şehir

MGM'nin son dakika verilerine göre 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın görüleceği iller şunlardır:

Ardahan

Artvin

Rize

Trabzon

Giresun

Sıcak havaların hakim olduğu bu günlerde Karadeniz ve Doğu Anadolu hattında seyahat edecek veya açık alanda bulunacak vatandaşların ani local yağış geçişlerine karşı tedbirli olmaları istendi.