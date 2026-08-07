Meteoroloji duyurdu! 8 Ağustos Cumartesi günü bu 5 ilde yağmur alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava durumu tahmin haritalarına göre, hava sıcaklıklarının ülke genelinde artış eğiliminde olması bekleniyor.
Yayınlanma:
Sıcaklıklardaki yükselişe rağmen, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusundaki 5 ilimizde yerel sağanak yağışlar etkisini gösterecek.
Yağış beklenen 5 şehir
MGM'nin son dakika verilerine göre 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın görüleceği iller şunlardır:
Ardahan
Artvin
Rize
Trabzon
Giresun
Sıcak havaların hakim olduğu bu günlerde Karadeniz ve Doğu Anadolu hattında seyahat edecek veya açık alanda bulunacak vatandaşların ani local yağış geçişlerine karşı tedbirli olmaları istendi.