Meteoroloji duyurdu: Ankara'ya kar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başkentlilerin uzun süredir beklediği kar yağışı haberini duyurdu. Yayımlanan 7 günlük hava durumu raporuna göre, Ankara’da hafta sonu kar yağışı bekleniyor.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Meteoroloji duyurdu: Ankara'ya kar geliyor!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başkentlilerin uzun süredir beklediği kar yağışı haberini duyurdu. Sıcaklıkların hafta sonunda ani bir şekilde düşeceği belirtilirken, başkentte kışın etkisinin iyiden iyiye hissedileceği tahmin ediliyor. Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları soğuk hava ve kar yağışına karşı tedbirli olmaya çağırdı.

13 DERECE DÜŞECEK

Meteoroloji’nin güncel raporuna göre özellikle cumartesi gününden pazar gününe geçişte hava sıcaklıkları 13 derece birden düşecek. Havaların ani soğuması ile birlikte kar yağışının görülebileceği aktarıldı.

Yağan kar yağışı ile soğuk havanın bir nebze de olsa kırılacağına inanan başkentliler Pazar günkü kar yağışını heyecanla beklemeye başladı.

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