Meteoroloji duyurdu: Bu bölgelerde yağış etkisini artıracak, işte il il hava durumu

MARMARA

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olacak. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak geçişleri görülebilir. Sabah ve gece saatlerinde pus ile sis bekleniyor.

BURSA °C, 13°C – Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 15°C – Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak

KIRKLARELİ °C, 13°C – Parçalı ve çok bulutlu