Meteoroloji duyurdu: Bu bölgelerde yağış etkisini artıracak, işte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Aralık 2025 Perşembe günü için hava durumu tahmin raporunu yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, ülke genelinde parçalı ve yer yer yoğun bulutluluk hakim olacak.
Meteoroloji verilerine göre sıcaklıklar, güney bölgelerde mevsim normallerine yakın seyrederken diğer tüm bölgelerde normallerin 2 ila 4 derece üzerinde olacak.
Rüzgarın, Türkiye genelinde kuzey yönlerinden, doğu ve güneydoğu illerinde ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olacak. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak geçişleri görülebilir. Sabah ve gece saatlerinde pus ile sis bekleniyor.
BURSA °C, 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 15°C – Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak
KIRKLARELİ °C, 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Ege Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ile yer yer sis görülebilir.
A.KARAHİSAR °C, 8°C – Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 13°C – Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 17°C – Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 14°C – Az bulutlu
AKDENİZ
Bölgenin batısında parçalı ve az bulutlu bir hava hâkimken, Doğu Akdeniz’de bulutluluk artacak ve aralıklı sağanak ile yer yer gök gürültülü sağanak görülecek.
ADANA °C, 18°C – Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 22°C – Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak
ISPARTA °C, 11°C – Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Bölgenin büyük bölümünde çok bulutlu hava etkili olacak. Güney ve doğu kesimlerde yağmur ve sağanak beklenirken, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Sabah ve gece saatlerinde pus ile sis tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 6°C – Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu; yükseklerde karla karışık yağmur ve kar
KONYA °C, 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Bölgenin geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Gün boyunca aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.
BOLU °C, 8°C – Parçalı ve çok bulutlu; akşama kadar aralıklı yağmur
DÜZCE °C, 12°C – Parçalı ve çok bulutlu; akşama kadar aralıklı yağmur
SİNOP °C, 14°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
ZONGULDAK °C, 11°C – Parçalı ve çok bulutlu; akşama kadar aralıklı yağmur
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
İki bölgede de çok bulutlu hava etkisini sürdürecek. Yağmur ve sağanak yaygın şekilde görülecek; iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
AMASYA °C, 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
RİZE °C, 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
SAMSUN °C, 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
TRABZON °C, 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
DOĞU ANADOLU
Güney ve batı illerinde yağış etkisini gösterecek. Yağışlar yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde, yükseklerde ise kar olarak görülecek. Sabah ve gece saatlerinde pus ile sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 4°C – Çok bulutlu
KARS °C, 2°C – Çok bulutlu
MALATYA °C, 8°C – Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
VAN °C, 7°C – Parçalı ve çok bulutlu; gece karla karışık yağmurlu, yükseklerde hafif kar
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölge genelinde çok bulutlu hava hâkim olup aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve sis etkili olacak.
BATMAN °C, 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
DİYARBAKIR °C, 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
GAZİANTEP °C, 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
MARDİN °C, 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak