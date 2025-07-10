Meteoroloji duyurdu: Kavurucu sıcaklar bitiyor, serin hava başlıyor
Kavurucu sıcaklar sona eriyor! Türkiye, 14 Temmuz’dan itibaren serin hava dalgasının etkisine giriyor. Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek, yağış ihtimali artacak.
Türkiye genelinde etkisini sürdüren kavurucu sıcaklıklar, 14 Temmuz'dan itibaren yerini serin ve ferahlatıcı bir hava dalgasına bırakıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, geçtiğimiz hafta boyunca 39 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar, hafta başından itibaren ciddi şekilde düşüşe geçecek.
10 Temmuz Perşembe günü Türkiye genelinde hava sıcaklıkları 24 ila 39 derece arasında değişti. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde ise termometreler 35 derecenin üstünü gösterdi. Özellikle güney kesimlerde, nemle birlikte hissedilen sıcaklık çok daha yüksek oldu.
Meteoroloji verilerine göre, sıcaklıklar 13 Temmuz Pazartesi itibarıyla kuzey ve iç bölgelerde hafiflemeye başlayacak. Ancak asıl serin hava dalgası 14 Temmuz Salı günü etkisini gösterecek. Bu tarihten itibaren sıcaklıklar 18-29 derece aralığına düşecek. Bazı bölgelerde yağış ihtimali de artacak.
15 Temmuz Çarşamba günü ise serin hava dalgası geniş bir alana yayılacak. Sıcaklıkların 16-26 derece aralığında olması bekleniyor.
İşte 5 günlük hava durumu tahmini:
10 Temmuz Perşembe:
11 Temmuz Cuma:
12 Temmuz Cumartesi:
13 Temmuz Pazar:
14 Temmuz Pazartesi: