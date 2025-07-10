Meteoroloji duyurdu: Kavurucu sıcaklar bitiyor, serin hava başlıyor

Meteoroloji verilerine göre, sıcaklıklar 13 Temmuz Pazartesi itibarıyla kuzey ve iç bölgelerde hafiflemeye başlayacak. Ancak asıl serin hava dalgası 14 Temmuz Salı günü etkisini gösterecek. Bu tarihten itibaren sıcaklıklar 18-29 derece aralığına düşecek. Bazı bölgelerde yağış ihtimali de artacak.