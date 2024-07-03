Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar düşecek mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, yurdun bazı bölgelerinde bugünden itibaren yer yer sağanağın görüleceğini, cuma günü yağışla birlikte hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde azalacağını, sonra tekrar yükseleceğini söyledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, ülke genelinde yüksek hava sıcaklıklarının devam ettiğini söyledi.
Yavuz, "Cuma günü bir miktar azalmasına rağmen yine de hafta boyu 7 gün boyunca yüksek hava sıcaklıkları ülke genelinde etkili olacak. Bununla birlikte bugünden itibaren yurdumuzun batı kesimlerinde bir yağış başlamasını beklemekteyiz ki dün Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yağışlar vardı. Bu yağışların bugün de devam etmesini bekliyoruz. Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda gök gürültülü, sağanak yağışlarının etkili olacağını bekliyoruz. Batı bölgelerimizde de yeni gelen sistemin, hafif yağışların, mevzi sağanak yağışların görülmesini bekliyoruz, Trakya'da, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde. Bugün yine İç Ege'de, göller yöresinde, İç Anadolu'nun kuzey batısında, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek" dedi.
YAĞIŞLA BİRLİKTE SICAKLIKLAR DA DÜŞECEK
Yavuz, hava sıcaklıklarının yine oldukça yüksek olduğunu söyleyerek şunları söyledi:
- Başkent Ankara'da 36 derece civarında, İstanbul'da 34 derece civarında. Perşembe günü biraz daha bu sistem etkisini göstermeye başlıyor. Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey doğusunda gök gürültülü ve sağanak etkili olacak. Cuma günü kuzey iç bölgelerde, Cumartesi günü ise kuzey doğu bölgelerde etkisini göstermesini bekliyoruz. Bu yağışların özellikle Cumartesi'den itibaren Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli şekilde görülmesini bekliyoruz. Özellikle Cumartesi ve Pazar günü Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerindeki vatandaşlarımızın tedbirli olmasını istiyoruz. Cuma günü yağışla birlikte hava sıcaklıkları özellikle İç ve Batı bölgelerde 2 ila 3 derece azalıyor.