Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar düşüyor, birçok bölgede kar alarmı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinde yağmur ve sağanak; yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.

Ankara: 7°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

Eskişehir: 5°C, parçalı ve çok bulutlu

Kayseri: 5°C, parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

Konya: 7°C, parçalı ve çok bulutlu