Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar düşüyor, birçok bölgede kar alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, ülkenin büyük bir bölümü çok bulutlu ve yağışlı bir havaya teslim olacak; hava sıcaklıkları iç bölgelerde belirgin şekilde düşerken, Batı Karadeniz'in yüksek kesimleri için kuvvetli kar yağışı ve tipi uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son tahminlere göre, Türkiye genelinde çok bulutlu bir hava bekleniyor.
Marmara ile İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz geneli ve Ankara, Çankırı, Batman, Siirt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı ve Kars çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların, iç bölgelerde karla karışık yağmur olarak etkili olacağı öngörülüyor. Batı Karadeniz’de ise yağışların kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde güney ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis tahmin ediliyor.
Bursa: 10°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Çanakkale: 13°C, parçalı ve çok bulutlu
İstanbul: 11°C, çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
Kırklareli: 10°C, parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.
Afyonkarahisar: 6°C, parçalı ve çok bulutlu
Denizli: 12°C, parçalı ve az bulutlu
İzmir: 15°C, parçalı ve az bulutlu
Muğla: 12°C, parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis beklenirken, rüzgârın iç bölgelerde kuvvetli eseceği öngörülüyor.
Adana: 18°C, parçalı ve az bulutlu
Antalya: 20°C, parçalı ve çok bulutlu
Hatay: 13°C, parçalı ve az bulutlu
Isparta: 10°C, parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinde yağmur ve sağanak; yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.
Ankara: 7°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
Eskişehir: 5°C, parçalı ve çok bulutlu
Kayseri: 5°C, parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
Konya: 7°C, parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı bir hava bekleniyor. Yağışların yüksek kesimlerde kar ve yer yer kuvvetli kar şeklinde olması tahmin ediliyor.
Bolu: 5°C, aralıklı yağmurlu, yüksekleri kar ve karla karışık yağmurlu
Düzce: 9°C, aralıklı yağmurlu, yüksekleri kar ve karla karışık yağmurlu
Sinop: 13°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Zonguldak: 11°C, aralıklı yağmurlu, yüksekleri yer yer kuvvetli kar yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, aralıklı yağışlı; kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis tahmin ediliyor.
Amasya: 10°C, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
Rize: 13°C, aralıklı sağanak yağışlı
Samsun: 13°C, aralıklı sağanak yağışlı
Trabzon: 11°C, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Kars, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sabah saatlerinde pus ve sis görülebilir.
Erzurum: 3°C, öğleden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Kars: 2°C, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Malatya: 6°C, parçalı ve çok bulutlu
Van: 4°C, parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Siirt ve Batman çevreleri ile Diyarbakır’ın doğu ilçelerinde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve sis tahmin ediliyor.
Batman: 10°C, öğleden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
Diyarbakır: 10°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, doğu ilçeleri yağmurlu
Gaziantep: 11°C, az bulutlu
Mardin: 8°C, az bulutlu