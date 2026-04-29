Meteoroloji duyurdu: Ülke genelinde hava sıcaklıkları düşecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Mayıs Cuma gününden itibaren Türkiye genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceğini açıkladı.

Yayınlanma:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 1 Mayıs Cuma gününden itibaren ülkenin batı kesimlerinden başlayarak serin ve yağışlı bir sistem etkili olacak. Hafta ortasına kadar devam edecek bu hava akımıyla birlikte sıcaklıklar mevsim normallerinin altına gerileyecek.

ŞEMSİYELERİ VE KALIN MONTALARI HAZIRLAYIN

Ülke genelinde beklenen yağışlar çoğunlukla sağanak ve gök gürültülü sağanak biçiminde gerçekleşecek. Hava sıcaklıklarındaki hissedilir derecedeki azalmanın etkisiyle, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklini alacağı tahmin ediliyor. Sistem, önümüzdeki hafta ortasına kadar yurdu etkilemeye devam edecek.

Sıcaklıklardaki düşüş, beraberinde buzlanma ve don tehlikesini de getiriyor. Meteoroloji, düşük sıcaklıklar nedeniyle özellikle iç kesimlerin yükseklerinde buzlanma ve yerel zirai don riskinin bulunduğunu bildirdi. Kurum tarafından yapılan resmi açıklamada, tarımla uğraşan kesimlerin ve tüm vatandaşların meteorolojik erken uyarıları yakından takip etmesi gerektiği belirtildi.

Serin ve yağışlı havanın etkisini göstereceği 1-6 Mayıs tarihleri arasında bazı il merkezlerinde hava sıcaklıkları tek haneli rakamlara inecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, önümüzdeki günlerde beklenen en düşük hava sıcaklıkları şu şekilde sıralandı:"Ankara 3 derece, İstanbul 8 derece, İzmir 7 derece, Konya 7 derece, Kocaeli 9 derece, Bolu 2 derece, Samsun 7 derece, Trabzon 9 derece, Tokat 5 derece, Erzurum 1 derece, Eskişehir 3 derece, Afyonkarahisar 3 derece, Balıkesir 4 derece, Sivas 5 derece."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava durumu
