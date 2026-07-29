Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu: 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde hava sıcaklıklarının normal seyrinde olması bekleniyor.
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Yurt genelinde etkili olan bahar havası yerini çeşitli illerde sağanak yağışa bırakırken, Meteoroloji gök gürültülü sağanak yağışa karşı pek çok il için uyarılarda bulundu.
30 Temmuz Perşembe günü sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre, 30 Temmuz Perşembe günü yurdun çeşitli şehirlerinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.
İşte gök gürültülü yağmurun etkili olacağı 11 şehrimiz
Meteoroloji'nin 30 Temmuz Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı 11 il şu şekilde sıralandı:
Ağrı
Amasya
Ardahan
Artvin
Giresun
Iğdır
Kars
Ordu
Rize
Tokat
Trabzon